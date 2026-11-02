Оправдаха се очакванията за около 10 000 гласували в Турция на втория тур. Броят на отишлите до секциите е с около 3000 души по-малък от предварително подалите заявления за гласуване.

При обработени над 93% от протоколите, над 57% от гласовете отиват при двойката Гюров-Кандев, малко под 41 на сто са подкрепили двойката Йотова-Вълчев.