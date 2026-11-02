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Оправдаха се очакванията за около 10 000 гласували в Турция на втория тур

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Оправдаха се очакванията за около 10 000 гласували в Турция на втория тур. Броят на отишлите до секциите е с около 3000 души по-малък от предварително подалите заявления за гласуване.

При обработени над 93% от протоколите, над 57% от гласовете отиват при двойката Гюров-Кандев, малко под 41 на сто са подкрепили двойката Йотова-Вълчев.

Себахатин Шаахин: "Аз бях 25 номер"

Верди Гюров: "Аз мисля, че Гюров, защото трябва да е нов президент."

Юзай Черкез: "Аз имам един лас и трябва да го гласувам. Това е."

Кязъм: "25. Защото - обичам я."

#България избира президент #президентски избори 2026 #Турция #вот

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