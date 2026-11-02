Оправдаха се очакванията за около 10 000 гласували в Турция на втория тур
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Оправдаха се очакванията за около 10 000 гласували в Турция на втория тур. Броят на отишлите до секциите е с около 3000 души по-малък от предварително подалите заявления за гласуване.
При обработени над 93% от протоколите, над 57% от гласовете отиват при двойката Гюров-Кандев, малко под 41 на сто са подкрепили двойката Йотова-Вълчев.
Себахатин Шаахин: "Аз бях 25 номер"
Верди Гюров: "Аз мисля, че Гюров, защото трябва да е нов президент."
Юзай Черкез: "Аз имам един лас и трябва да го гласувам. Това е."
Кязъм: "25. Защото - обичам я."