Още археологически находки на Хераклея Синтинка

Нова мраморна скулптура, открита в най-ранния храм под известния храм на Херакъл с подовата мозайка, разкриха археолозите при разкопките в античния град Хераклея Синтика. Откритият фрагмент представлява долната част на мраморна мъжка скулптура.

По думите на проф. д-р Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН, ръководител на археологическите проучвания, стратиграфията ясно показва, че тя принадлежи към първия храм, който се намира непосредствено под по-късния храм на Херакъл с подовата мозайка.

Новооткритата скулптура е силно повредена и носи ясни следи от въздействие на висока температура, поради което реставраторите първо ще трябва да укрепят мрамора, преди да започнат неговото детайлно проучване.

Предстои скулптурата да бъде анализирана от специалисти, за да се установи кого е изобразявала. Засега не може категорично да се каже дали става дума за статуя на Херакъл или на друго божество.