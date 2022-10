Остри реакции след като Северна Корея изстреля балистична ракета над Япония

Северна Корея изстреля балистична ракета над Япония за първи път от пет години насам. И последва остра реакция от Токио и Сеул. Европейският съюз също осъди ракетното изпитание. Пхенян има забрана от ООН да тества балистични и ядрени оръжия.

Високоговорители в японската провинция Хокайдо предупредиха за изстреляната от Северна Корея ракета. Властите призоваха жителите да потърсят убежище. Сирени прозвучаха и в северната провинция Аомори. Влаковете в северната част на Япония временно спряха.

За първи път от пет години Северна Корея изстреля балистична ракета над островната държава. Последният такъв случай беше през 2017 г. Според Сеул, днешната ракета е била със среден обсег на действие. Японският военен министър съобщи, че тя е прелетяла 4600 километра преди да падне в Тихия океан, в японската икономическа зона. Ракетата е била във въздуха около 20 минути.

Японският премиер свика спешно заседание на Съвета за национална сигурност.

Южна Корея предупреди, че ще отговори по решителен начин, Европейският съюз също реагира остро.

Strongly condemn North Korea’s deliberate attempt to jeopardize security in the region by firing a ballistic missile over Japan.



An unjustified aggression and blatant violation of international law.



EU stands in solidarity with Japan & South Korea @kishida230 @TheBlueHouseENG