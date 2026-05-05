От "Прогресивна България" отидоха на консултации при президента: Ще бъдем експедитивни

Президентът Илияна Йотова посрещна на "Дондуков" 2 представители от парламентарната група на "Прогресивна България".

Днес тя провежда консултации с парламентарно представените групи преди връчване на първия мандат за съставяне на кабинет.

Президентът Илияна Йотова: "Добре дошли на консултациите, благодаря ви, че се отзовахте на тях в напрегнатото време, което зная, че ви предстои в следващите дни, в следващите месеци, надявам се и в следващите години. Позволете ми да ви поздравя с големия, крупния успех, който постигнахте на парламентарните избори на 19 април. Да ви пожелая - оттук нататък с хубавото българско "На добър час!" Зная, че няма да е леко, няма да е леко на нито една институция в страната, но се надявам на един нов начин на работа между институциите. Много погледи ще бъдат обърнати към вас, защото ще трябва да защитите изборния резултат в следващите месеци. Ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите! След този изборен резултат - държавата ни е е в една политическа ситуация. Българите гласуваха за стабилна България, стабилно правителство и за сигурност - във всички аспекти на това понятие. Защо е нова политическата ситуация - защото от вас ще зависи всичко оттук нататък, но едновременно с това като политическа сила за първи път от две десетилетия спечелихте абсолютно мнозинство. Може да направите самостоятелно правителство и това зависи от вас."

Относно бюджетът президентът отчете, че "служебното правителство се справи донякъде, но според моята оценка - недостатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната, които буквално изнемогват от това невероятно покачване на цените и от дисбалансите между цени и доходи. За нас е важно днес да научим как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача."