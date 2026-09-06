Отбелязваме 141-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия

Отбелязваме 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия – празник за всички българи, но и по-специален ден за всички пловдивчани. Президентът Илияна Йотова ще участва в тържественото честване в Пловдив.

През 1885 година центърът на Източна Румелия става сцена на историческите събития, които водят до обединението на българския народ от двете страни на Балкана. Център на тържествата по традиция е градът под тепетата. По този повод всички музеи, галерии и обекти на общинския институт "Старинен Пловдив" ще посрещат посетители с безплатен вход на 6 септември.

Калоян Станчев – уредник в Исторически музей, Пловдив: "Съединението е най-светлото събитие в новата българска история и то се явява своеобразно продължение на национално-освободителните борби. Те са водени отново под една държава да са обединени всички българи. Това е общото, което ги свързва, всички имат една цел, за която да се борят. Захари Стоянов е основно фигура. Създава българския таен централен революционен комитет. Започва да пропагандира съединистката идея с вестник Борба, като отново се изграждат тайни революционни комитети и 1885 година е най-назряла."

Официалната програма започва в 10:00 часа в катедралния храм "Света Богородица" с тържествен молебен, който ще бъде отслужен от Пловдивския митрополит Николай. В двора на храма ще бъде отслужен молебен и ще се положат венци и цветя на паметника на Гаврил Кръстевич. Венци и цветя ще бъдат положени пред паметната плоча на майор Райчо Николов и паметника на Захари Стоянов в Градската градина. В 19:00 часа на площад "Римски стадион" комитет "Родолюбие" ще пресъздаде събитията от 6 септември 1885 година.

Кулминацията на честванията е тържествената заря-проверка, която ще започне в 20:30 часа на площад "Съединение" и БНТ ще я излъчи на живо. Държавният глава Илияна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово.

Вижте повече в прякото включване на Владислав Севов от Пловдив