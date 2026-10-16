БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Отхвърлиха жалбата на Реал за наказанието на Винисиус

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Запази

Бразилецът е аут за 4 мача.

флорентино перес категоричен винисиус продава
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Апелативната комисия към Кралската испанска футболна федерация отхвърли жалбата на Реал Мадрид срещу наказанието на Винисиус Жуниор. Така бразилската звезда остава със санкция от четири мача, след като беше изгонен в двубоя срещу Виляреал заради дърпане на косата на Нейтън Салиба, а впоследствие влезе в пререкания и със съдията.

„Белите“ настояваха за намаляване на наказанието, но дисциплинарният орган не прие нито един от аргументите им. Реал Мадрид все пак има възможност да обжалва решението пред Спортния административен трибунал.

Ако и последната инстанция не уважи претенциите на мадридчани, Винисиус ще пропусне срещите със Севиля, Барселона, Сантандер и Валенсия. При този сценарий бразилецът ще се завърне в игра в Ла Лига на 22 ноември, когато Реал Мадрид ще се изправи срещу Селта.

В жалбата си клубът поиска да отпаднат двата мача наказание за директния червен картон или нарушението да бъде преквалифицирано по по-лек текст от Дисциплинарния кодекс. От Реал настояваха и за отмяна на останалите две срещи санкция за протестите срещу главния съдия Диас де Мера. Според мадридчани поведението на футболиста е можело да бъде наказано единствено с официално предупреждение.

Апелативната комисия обаче не откри основания за промяна на първоначалното решение. По отношение на червения картон органът прие, че не е налице явна фактическа грешка на съдията. Наказанието от две срещи за самото нарушение беше потвърдено, тъй като действието е извършено извън ситуация, в която футболистът е можел да играе с топката.

Комисията отхвърли и аргументите на Реал Мадрид относно поведението на Винисиус след изгонването му. В мотивите си тя подчерта, че фактът, че съдията не е успял да разпознае точните думи на футболиста, не означава, че не е могъл да оцени отношението, жестовете и цялостното му поведение.

„Обстоятелството, че съдията не е могъл да разчете точните думи, не изключва факта, че е възприел отношението, жестовете, посоката и цялостния контекст на поведението. Не бива да се бърка невъзможността за буквално възпроизвеждане на изразите с невъзможността да се определи същността на извършеното от футболиста“, се посочва в решението.

Искането на мадридчани за прилагане на по-леката разпоредба също беше отхвърлено. Според комисията преценката дали подобно поведение заслужава официално предупреждение е в правомощията на главния съдия по време на срещата.

Така Винисиус остава с наказание от четири мача, а Реал Мадрид ще трябва да потърси друг начин да промени решението, ако иска да разчита по-рано на бразилеца в първенството.

Свързани статии:

Реал Мадрид шокира Рома с невероятен обрат в трилър със седем гола
Реал Мадрид шокира Рома с невероятен обрат в трилър със седем гола
Домакините на два пъти повеждаха с попадения на Мартен де Роон и...
Чете се за: 03:02 мин.
Тежък удар за Реал Мадрид: Винисиус е аут за четири срещи
Тежък удар за Реал Мадрид: Винисиус е аут за четири срещи
Решението е на дисциплинарната комисия към Кралската испанска...
Чете се за: 01:07 мин.
#ФК Реал Мадрид #Винисиус Жуниор

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Температурите тръгват нагоре в неделя, до 20° през новата седмица
1
Температурите тръгват нагоре в неделя, до 20° през новата седмица
Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда
2
Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда
Мицкоски: България се превръща в убежище за осъдени в РСМ престъпници, ще поставим въпроса с Ива Михайлова на срещи в НАТО и ЕС
3
Мицкоски: България се превръща в убежище за осъдени в РСМ...
Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига световните цени на петрола, това е позор
4
Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига...
Градушка с големина на лешник удари хисарското село Старосел
5
Градушка с големина на лешник удари хисарското село Старосел
Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на външните граници на ЕС е от ключово значение за сигурността на Европа
6
Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на външните...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
2
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Европейски футбол

Чешки съдия получи 15-годишна дисквалификация заради корупция
Чешки съдия получи 15-годишна дисквалификация заради корупция
Лидерът на Барселона е готов за игра Лидерът на Барселона е готов за игра
Чете се за: 02:05 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:37 мин.
Дик Шрьодер: Доволен съм от представянето, но не и от резултата Дик Шрьодер: Доволен съм от представянето, но не и от резултата
Чете се за: 01:15 мин.
Нордселанд измъкна точката сещу Хартс в Лигата на конференциите Нордселанд измъкна точката сещу Хартс в Лигата на конференциите
Чете се за: 04:55 мин.
Марко Груич: Резултатът е справедлив Марко Груич: Резултатът е справедлив
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Корабът "Челси-3" потегли на буксир към пристанището в Бургас
Корабът "Челси-3" потегли на буксир към пристанището в...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
След срещата в Брюксел: ЕС призова за незабавно прекратяване на ударите срещу кораби в Черно море След срещата в Брюксел: ЕС призова за незабавно прекратяване на ударите срещу кораби в Черно море
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Кой е виновен – Русия, кой друг? – хората в Констанца за ударите с дронове в Черно море Кой е виновен – Русия, кой друг? – хората в Констанца за ударите с дронове в Черно море
Чете се за: 03:07 мин.
По света
ДАРА и „Bangaranga“ с кандидатури в четири категории за „Грами“ 2027 ДАРА и „Bangaranga“ с кандидатури в четири категории за „Грами“ 2027
Чете се за: 02:32 мин.
Още
"Личните ни бюджети са на дефицит": Работещи поискаха 10%...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
"Визия 0" в Полша: Как страната постигна драстично...
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Ново поскъпване на цигарите се очаква през 2027 година
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Сняг покри и Беклемето! Шофьорите да внимават по пътя Троян - Кърнаре
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ