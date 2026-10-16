Отхвърлиха жалбата на Реал за наказанието на Винисиус

Апелативната комисия към Кралската испанска футболна федерация отхвърли жалбата на Реал Мадрид срещу наказанието на Винисиус Жуниор. Така бразилската звезда остава със санкция от четири мача, след като беше изгонен в двубоя срещу Виляреал заради дърпане на косата на Нейтън Салиба, а впоследствие влезе в пререкания и със съдията.

„Белите“ настояваха за намаляване на наказанието, но дисциплинарният орган не прие нито един от аргументите им. Реал Мадрид все пак има възможност да обжалва решението пред Спортния административен трибунал.

Ако и последната инстанция не уважи претенциите на мадридчани, Винисиус ще пропусне срещите със Севиля, Барселона, Сантандер и Валенсия. При този сценарий бразилецът ще се завърне в игра в Ла Лига на 22 ноември, когато Реал Мадрид ще се изправи срещу Селта.

В жалбата си клубът поиска да отпаднат двата мача наказание за директния червен картон или нарушението да бъде преквалифицирано по по-лек текст от Дисциплинарния кодекс. От Реал настояваха и за отмяна на останалите две срещи санкция за протестите срещу главния съдия Диас де Мера. Според мадридчани поведението на футболиста е можело да бъде наказано единствено с официално предупреждение.

Апелативната комисия обаче не откри основания за промяна на първоначалното решение. По отношение на червения картон органът прие, че не е налице явна фактическа грешка на съдията. Наказанието от две срещи за самото нарушение беше потвърдено, тъй като действието е извършено извън ситуация, в която футболистът е можел да играе с топката.

Комисията отхвърли и аргументите на Реал Мадрид относно поведението на Винисиус след изгонването му. В мотивите си тя подчерта, че фактът, че съдията не е успял да разпознае точните думи на футболиста, не означава, че не е могъл да оцени отношението, жестовете и цялостното му поведение.

„Обстоятелството, че съдията не е могъл да разчете точните думи, не изключва факта, че е възприел отношението, жестовете, посоката и цялостния контекст на поведението. Не бива да се бърка невъзможността за буквално възпроизвеждане на изразите с невъзможността да се определи същността на извършеното от футболиста“, се посочва в решението.

Искането на мадридчани за прилагане на по-леката разпоредба също беше отхвърлено. Според комисията преценката дали подобно поведение заслужава официално предупреждение е в правомощията на главния съдия по време на срещата.

Така Винисиус остава с наказание от четири мача, а Реал Мадрид ще трябва да потърси друг начин да промени решението, ако иска да разчита по-рано на бразилеца в първенството.