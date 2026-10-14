БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Реал Мадрид шокира Рома с невероятен обрат в трилър със седем гола

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Запази

Домакините на два пъти повеждаха с попадения на Мартен де Роон и Донийл Мален, който се разписа два пъти след почивката, но „кралете“ намериха сили за впечатляващ обрат в заключителните минути.

Мбапе
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Рома и Реал Мадрид сътвориха истински футболен трилър на „Олимпико“, завършил с победа 4:3 за испанския гранд във втория кръг от основната фаза на Шампионската лига. Домакините на два пъти повеждаха с попадения на Мартен де Роон и Донийл Мален, който се разписа два пъти след почивката, но „кралете“ намериха сили за впечатляващ обрат в заключителните минути.

Римляните започнаха по-активно и още в началото поставиха защитата на гостите под напрежение. Тибо Куртоа трябваше да се намесва решително, а в 12-ата минута Пауло Дибала пропусна добра възможност да открие резултата. Малко по-късно Джан Пиеро Гасперини беше принуден да извърши ранна смяна заради травма на Ману Коне, който отстъпи мястото си на Николо Пизили.

Натискът на Рома даде резултат в 20-ата минута, когато Мартен де Роон отправи мощен удар и изпрати топката във вратата на Куртоа. Радостта на домакините обаче не продължи дълго. Пет минути по-късно Килиан Мбапе се възползва от пропуск в отбраната на италианците и възстанови равенството.

До края на първата част Реал постепенно подобри представянето си и започна да намира пространства в защитата на съперника. Марк Кукурея също имаше възможност да се разпише след добра комбинация, но ударът му не намери целта.

След почивката двубоят се превърна в още по-голямо зрелище. Донийл Мален реализира два бързи гола в 51-вата и 58-ата минута, с които даде сериозно предимство на Рома и взриви трибуните на „Олимпико“. Реал опита да отговори, а Мбапе прати топката във вратата за втори път, но попадението му беше отменено заради засада.

Въпреки аванса си домакините не успяха да затворят мача и пропуснаха възможности да решат всичко. Това се оказа фатално в заключителната част на срещата, когато Реал Мадрид се възползва от колебанията в отбраната на съперника и стигна до пълен обрат.

Резервите Карлос Еспи в 83-тата и Ендрик в 85-ата минута върнаха равенството, преди Антонио Рюдигер да донесе победата на испанския тим с попадение в 90-ата минута. Така Реал си тръгна от Рим с драматичен успех в мач, в който Рома беше съвсем близо до победата, но плати скъпо за пропуснатите възможности и загубата на концентрация в края.

Свързани статии:

Борусия Дортмунд се препъна отвъд Полярния кръг, Бодьо/Глимт поднесе нова изненада в Шампионската лига
Борусия Дортмунд се препъна отвъд Полярния кръг, Бодьо/Глимт поднесе нова изненада в Шампионската лига
Норвежкият тим надделя с 1:0 след попадение на Фредрик Шьоволд, а...
Чете се за: 06:10 мин.
Тежък удар за Реал Мадрид: Винисиус е аут за четири срещи
Тежък удар за Реал Мадрид: Винисиус е аут за четири срещи
Решението е на дисциплинарната комисия към Кралската испанска...
Чете се за: 01:07 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Реал Мадрид #Рома

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Внезапна повреда на военен джип доведе до катастрофа с две коли край Пловдив (СНИМКИ)
1
Внезапна повреда на военен джип доведе до катастрофа с две коли...
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
2
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки в Костинброд (СНИМКИ)
3
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки...
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
4
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
Премиерът Радев: Показахме, че България има способности за бързи и навременни действия
5
Премиерът Радев: Показахме, че България има способности за бързи и...
Испанският крал Фелипе VI с историческо посещение в Сеута
6
Испанският крал Фелипе VI с историческо посещение в Сеута

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
5
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
6
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...

Още от: Шампионска лига

ПСЖ надви Манчестър Сити и оглави класирането
ПСЖ надви Манчестър Сити и оглави класирането
Борусия Дортмунд се препъна отвъд Полярния кръг, Бодьо/Глимт поднесе нова изненада в Шампионската лига Борусия Дортмунд се препъна отвъд Полярния кръг, Бодьо/Глимт поднесе нова изненада в Шампионската лига
Чете се за: 06:10 мин.
Фейенорд обърна Комо в голово шоу с пет попадения Фейенорд обърна Комо в голово шоу с пет попадения
Чете се за: 01:35 мин.
Ливърпул се развихри в Австрия, Баркола записа първия си хеттрик Ливърпул се развихри в Австрия, Баркола записа първия си хеттрик
Чете се за: 01:45 мин.
Уейн Рууни нападна Лисандро Мартинес: Ако Юнайтед привлече по-добри играчи, той ще е сред първите напуснали Уейн Рууни нападна Лисандро Мартинес: Ако Юнайтед привлече по-добри играчи, той ще е сред първите напуснали
Чете се за: 07:27 мин.
Лисандро Мартинес избухна срещу шефовете на Манчестър Юнайтед: Очаквах повече инвестиции! Лисандро Мартинес избухна срещу шефовете на Манчестър Юнайтед: Очаквах повече инвестиции!
Чете се за: 05:07 мин.

Водещи новини

Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в румънски териториални води
Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Защо хранителните продукти във Видин са по-скъпи, отколкото в София? Защо хранителните продукти във Видин са по-скъпи, отколкото в София?
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Какви са очакванията за „Евровизия 2027“? Какви са очакванията за „Евровизия 2027“?
Чете се за: 04:55 мин.
Евровизия
След атаките в Черно море: Премиерът, министри и службите на изслушване в НС След атаките в Черно море: Премиерът, министри и службите на изслушване в НС
Чете се за: 08:15 мин.
У нас
Тройно поскъпнаха застраховките за кораби и товари след атаките в...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Илияна Йотова: България и Румъния ще настояват Черно море да е...
Чете се за: 01:45 мин.
Политика
Правителството одобри проекта на бюджет за 2027 година
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Бунтът на младите: След Франция протестната вълна вече обхваща...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ