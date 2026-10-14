Реал Мадрид шокира Рома с невероятен обрат в трилър със седем гола

Рома и Реал Мадрид сътвориха истински футболен трилър на „Олимпико“, завършил с победа 4:3 за испанския гранд във втория кръг от основната фаза на Шампионската лига. Домакините на два пъти повеждаха с попадения на Мартен де Роон и Донийл Мален, който се разписа два пъти след почивката, но „кралете“ намериха сили за впечатляващ обрат в заключителните минути.

Римляните започнаха по-активно и още в началото поставиха защитата на гостите под напрежение. Тибо Куртоа трябваше да се намесва решително, а в 12-ата минута Пауло Дибала пропусна добра възможност да открие резултата. Малко по-късно Джан Пиеро Гасперини беше принуден да извърши ранна смяна заради травма на Ману Коне, който отстъпи мястото си на Николо Пизили.

Натискът на Рома даде резултат в 20-ата минута, когато Мартен де Роон отправи мощен удар и изпрати топката във вратата на Куртоа. Радостта на домакините обаче не продължи дълго. Пет минути по-късно Килиан Мбапе се възползва от пропуск в отбраната на италианците и възстанови равенството.

До края на първата част Реал постепенно подобри представянето си и започна да намира пространства в защитата на съперника. Марк Кукурея също имаше възможност да се разпише след добра комбинация, но ударът му не намери целта.

След почивката двубоят се превърна в още по-голямо зрелище. Донийл Мален реализира два бързи гола в 51-вата и 58-ата минута, с които даде сериозно предимство на Рома и взриви трибуните на „Олимпико“. Реал опита да отговори, а Мбапе прати топката във вратата за втори път, но попадението му беше отменено заради засада.

Въпреки аванса си домакините не успяха да затворят мача и пропуснаха възможности да решат всичко. Това се оказа фатално в заключителната част на срещата, когато Реал Мадрид се възползва от колебанията в отбраната на съперника и стигна до пълен обрат.

Резервите Карлос Еспи в 83-тата и Ендрик в 85-ата минута върнаха равенството, преди Антонио Рюдигер да донесе победата на испанския тим с попадение в 90-ата минута. Така Реал си тръгна от Рим с драматичен успех в мач, в който Рома беше съвсем близо до победата, но плати скъпо за пропуснатите възможности и загубата на концентрация в края.