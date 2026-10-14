Борусия Дортмунд се препъна отвъд Полярния кръг, Бодьо/Глимт поднесе нова изненада в Шампионската лига

Борусия Дортмунд допусна първата си загуба в основната фаза на Шампионската лига през сезон 2026/27, след като отстъпи с 0:1 при гостуването си на Бодьо/Глимт в Норвегия. Германският тим изпита сериозни затруднения на изкуствения терен отвъд Полярния кръг, а домакините заслужиха успеха си след силно представяне и попадение на Фредрик Шьоволд в 52-рата минута.

Двубоят беше втори за двата отбора в тазгодишното издание на турнира. Борусия пристигна след победа с 3:2 над Виляреал на старта, докато норвежците търсеха първите си точки след тежко поражение с 0:5 от Байерн Мюнхен.

Още от началните минути Бодьо/Глимт показа, че няма намерение да се съобразява с именития си съперник.

Домакините започнаха агресивно и още в първата минута Улрик Салтнес Фет отправи удар от границата на наказателното поле, който премина покрай вратата.

Борусия опита да отговори чрез Рами Бенсебаини, чийто изстрел в шестата минута премина близо до левия страничен стълб.

Постепенно обаче норвежците установиха контрол върху събитията на терена и започнаха да създават повече опасности пред Грегор Кобел.

В 10-ата минута Йенс Петер Хауге стреля от въздуха след неубедително изчистване на Бенсебаини, но топката попадна право в ръцете на швейцарския вратар.

Най-добрата възможност през първото полувреме се откри пред Фет в 19-ата минута. Полузащитникът получи подаване от Патрик Берг, навлезе навътре в наказателното поле и насочи топката опасно към далечния ъгъл, но тя премина на сантиметри от гредата.

Домакините продължиха да бъдат по-активни, докато футболистите на Нико Ковач трудно организираха смислени нападения.

В 27-ата минута Хауге се откъсна по левия фланг и потърси Оле Дидрик Бломберг пред вратата, но подаването му се оказа малко по-силно и нападателят не успя да засече топката.

В края на полувремето Фабио Силва получи възможност да застраши вратата на домакините с удар с глава от близка дистанция. Никита Хайкин се намеси успешно, а впоследствие беше отсъдена и засада.

На почивката резултатът остана 0:0, като Бодьо/Глимт имаше сериозно преимущество по отношение на головите положения.

Втората част започна с истински щурм на норвежкия тим.

Още в 46-ата минута Андреас Хелмерсен стреля опасно, но Кобел успя да избие в корнер. След последвалото центриране нападателят отново беше близо до попадение, този път с глава.

Малко по-късно Валдемар Антон блокира удар на Хауге, а в 49-ата минута изстрел на Бломберг рикошира в Бенсебаини и премина на сантиметри от гредата.

Натискът на домакините даде резултат в 52-рата минута. Патрик Берг насочи топката към Сондре Аукленд отдясно, а той намери с прецизно ниско подаване включилия се в наказателното поле Фредрик Шьоволд. Десният защитник не се поколеба и от около осем метра изпрати топката в долния десен ъгъл на вратата за 1:0.

В 62-рата минута Нмеча отправи мощен удар от около 22 метра, но Хайкин демонстрира отличен рефлекс и изби топката покрай гредата.

Седем минути по-късно Джоб Белингам намери Гираси в наказателното поле, но ударът на нападателя беше отклонен в последния момент от Хайтам Алеесами.

Борусия продължи да търси изравнително попадение, но защитата на Бодьо/Глимт издържа.

В 75-ата минута Нуанери получи отлична възможност след центриране на Бенсебаини. Англичанинът стреля с глава от около седем метра, но насочи топката право в ръцете на Хайкин.

В заключителните минути натискът на германците се засили още повече.

В 84-ата минута Нуанери отново беше близо до гола, но стражът на домакините спаси негов удар от сравнително близка дистанция.

В добавеното време Нмеча опита мощен изстрел от малък ъгъл, който отново беше отразен от Хайкин.

При последните корнери дори вратарят Грегор Кобел се включи в наказателното поле на норвежците, но Борусия така и не успя да стигне до изравняване.

Последният съдийски сигнал подпечата победата на Бодьо/Глимт с 1:0, която донесе първите три точки на отбора в основната фаза на Шампионската лига през този сезон.

За Борусия Дортмунд поражението е сериозно разочарование след успешния старт срещу Виляреал. Германският тим остава с три точки след първите два кръга.

Норвежците от своя страна отново показаха, че могат да бъдат изключително неудобен съперник на собствен терен, след като през миналия сезон записаха впечатляващи европейски резултати, включително победи над Манчестър Сити и Интер.