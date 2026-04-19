Отмениха машинното гласуване в пет от секциите в област Велико Търново.

Заради технически проблем в една от секциите в Стражица и в една в Сухиндол преминаха към гласуване само с хартиена бюлетина.

Преди обяд машинното гласуване беше отменено в 59-та секция в Горна Оряховица.

Още в първите часове на изборния ден заради проблеми с картите за гласуване и в една от секциите в Свищов също беше отменено машинното гласуване.

В павликенското село Стамболово сутринта е имало проблем с дисплея на машината и към 10 часа с решение на РИК преминаха към гласуване на хартия. Някои от избирателите в селото се отказаха да гласуват, тъй като нямали доверие в хартиените бюлетини.