Отмениха машинното гласуване в пет от секциите в област Велико Търново.
Заради технически проблем в една от секциите в Стражица и в една в Сухиндол преминаха към гласуване само с хартиена бюлетина.
Преди обяд машинното гласуване беше отменено в 59-та секция в Горна Оряховица.
Още в първите часове на изборния ден заради проблеми с картите за гласуване и в една от секциите в Свищов също беше отменено машинното гласуване.
В павликенското село Стамболово сутринта е имало проблем с дисплея на машината и към 10 часа с решение на РИК преминаха към гласуване на хартия. Някои от избирателите в селото се отказаха да гласуват, тъй като нямали доверие в хартиените бюлетини.
Аделин Методиев, гласоподавател: "Без машина не искам да гласувам, защото мисля, че гласът ми ще бъде напразно. Не само аз, а цялото семейство. Ние сме 5 човека."
Георги Петков, председател на СИК - Стамболово: "Днес дойдохме, трябваше да активираме машината, с карта на СИК да може да стане годна за работа. Вкарахме картата, трябваше да извадим разписка, отчете, че е празна машината, но самият 'тъч' на машината не работеше. Активирахме машината, но изключително трудно. Обадихме се на техник, той дойде, но каза, че няма да стане машината."