ИЗВЕСТИЯ

Областният управител на Бургас е поискал помощ от...
Чете се за: 02:47 мин.

ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ДЪЖД И СНЯГ В СТРАНАТА

Отвориха за движение "Петрохан"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:35 мин.
От трасето са премахнати падналите клони и дървета

Снимка: БТА
Проходът "Петрохан" беше отворен за движение малко след 16.00 ч. днес, след като вчера остана затворен през целия ден заради обилен снеговалеж и паднали дървета и клони.

Пътят, който е най-кратката връзка между София и областите Монтана и Видин, е бил инспектиран от екипи на пътната администрация.

Настилката е почистена до асфалт и вече е суха.

От трасето са премахнати падналите клони и дървета.

