Отвориха за движение "Петрохан"
Чете се за: 00:35 мин.
От трасето са премахнати падналите клони и дървета
Снимка: БТА
Слушай новината
Проходът "Петрохан" беше отворен за движение малко след 16.00 ч. днес, след като вчера остана затворен през целия ден заради обилен снеговалеж и паднали дървета и клони.
Пътят, който е най-кратката връзка между София и областите Монтана и Видин, е бил инспектиран от екипи на пътната администрация.
Настилката е почистена до асфалт и вече е суха.
От трасето са премахнати падналите клони и дървета.