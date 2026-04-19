Паралелно преброяване на 98%, "Алфа Рисърч": Пет партии в 52-рия парламент, БСП остава под чертата
При 98% паралелно преброяване на агенция "Алфа Рисърч" пет партии влизат в парламента, а БСП изпада под 4-процентната бариера.
"Прогресивна България" – 44,2%
ГЕРБ-СДС – 13,4%
ПП-ДБ – 12,6%
ДПС – 7,8%
"Възраждане" – 4%
"БСП - Обединена левица" – 3,3%
"Сияние" – 3 %
"Величие" – 3%
МЕЧ – 2,8%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 2,5%
"Синя България" – 0,7%
"Има такъв народ" – 0,6%
С "Не подкрепям никого" са гласували 1,7% от избирателите.
Избирателната активност към 20.00 часа е 48,8%. Приблизителният брой на гласувалите е 3 220 000 души.
Според данните към 98% паралелно преброяване на "Алфа Рисърч" мандатите се разпределят:
"Прогресивна България" – 129
ГЕРБ-СДС – 39
ПП-ДБ – 37
ДПС – 23
"Възраждане" – 12