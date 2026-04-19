Паралелно преброяване на 95%, "Мяра" - формацията на Румен Радев с голяма преднина, пет партии влизат в парламента, ПП-ДБ изпревариха ГЕРБ-СДС, БСП е под бариерата от 4%
Паралелно преброяване на 98%, "Алфа Рисърч": Пет партии в 52-рия парламент, БСП остава под чертата

Приблизителният брой на гласувалите е 3 220 000 души

Паралелно преброяване на 98%, "Алфа Рисърч": Пет партии в 52-рия парламент, БСП остава под чертата
При 98% паралелно преброяване на агенция "Алфа Рисърч" пет партии влизат в парламента, а БСП изпада под 4-процентната бариера.

"Прогресивна България" – 44,2%

ГЕРБ-СДС – 13,4%

ПП-ДБ – 12,6%

ДПС – 7,8%

"Възраждане" – 4%

"БСП - Обединена левица" – 3,3%

"Сияние" – 3 %

"Величие" – 3%

МЕЧ – 2,8%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 2,5%

"Синя България" – 0,7%

"Има такъв народ" – 0,6%

С "Не подкрепям никого" са гласували 1,7% от избирателите.

Избирателната активност към 20.00 часа е 48,8%. Приблизителният брой на гласувалите е 3 220 000 души.

Според данните към 98% паралелно преброяване на "Алфа Рисърч" мандатите се разпределят:

"Прогресивна България" – 129

ГЕРБ-СДС – 39

ПП-ДБ – 37

ДПС – 23

"Възраждане" – 12

