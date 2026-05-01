Пътят Смолян - Пампорово остава затворен заради активизирано свлачище

Републиканският път III-864 Смолян - Пампорово, в района на местността Райковски ливади, остава затворен заради пропадане на пътното платно и активизиране на свлачищни процеси, каза директорът на Областно пътно управление – Смолян инж. Марин Кушев.

Проблемният участък е с дължина около 70 метра, като по цялото му протежение са видими пукнатини по асфалтовата настилка. Земната маса продължава да се движи, а процепите - да се разширяват.

Движението в района е преустановено, като е въведен обходен маршрут през прохода Превала и село Стойките. По думите на инж. Кушев днес и утре ще се извършва наблюдение на свлачищните процеси, за да се прецени дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и евентуално възстановяване на движението до изготвяне на проект за трайно укрепване.

По недовършена сграда има видими деформации, включително пукнатини и разцепвания, като от района се чуват и пукащи звуци.