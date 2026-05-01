Изчезналият "Оскар": Мистерия около статуетката...
Чете се за: 02:12 мин.
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка...
Чете се за: 04:02 мин.
Времето през май: Очакват се температури от минус 3 до 35...
Чете се за: 02:55 мин.

Пътят Смолян - Пампорово остава затворен заради активизирано свлачище

від БНТ , Източник: БТА
Републиканският път III-864 Смолян - Пампорово, в района на местността Райковски ливади, остава затворен заради пропадане на пътното платно и активизиране на свлачищни процеси, каза директорът на Областно пътно управление – Смолян инж. Марин Кушев.

Проблемният участък е с дължина около 70 метра, като по цялото му протежение са видими пукнатини по асфалтовата настилка. Земната маса продължава да се движи, а процепите - да се разширяват.

Движението в района е преустановено, като е въведен обходен маршрут през прохода Превала и село Стойките. По думите на инж. Кушев днес и утре ще се извършва наблюдение на свлачищните процеси, за да се прецени дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и евентуално възстановяване на движението до изготвяне на проект за трайно укрепване.

По недовършена сграда има видими деформации, включително пукнатини и разцепвания, като от района се чуват и пукащи звуци.

ТОП 24

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Новият български парламент - профилът на депутатите
2
Новият български парламент - профилът на депутатите
Как новите депутати разделиха местата в пленарната зала?
3
Как новите депутати разделиха местата в пленарната зала?
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
4
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи
5
Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за...
Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание
6
Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
2
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
5
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Регионални

Бургаското летище посрещна първите туристи за сезон 2026 с полет от Великобритания
Бургаското летище посрещна първите туристи за сезон 2026 с полет от Великобритания
Над 1 тон храни без произход откриха в магазин и дом в Димитровград Над 1 тон храни без произход откриха в магазин и дом в Димитровград
Чете се за: 00:50 мин.
Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути
Чете се за: 00:27 мин.
Минусови температури и сняг на прохода Шипка (СНИМКИ) Минусови температури и сняг на прохода Шипка (СНИМКИ)
Чете се за: 00:20 мин.
С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от Априлското въстание С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от Априлското въстание
Чете се за: 01:40 мин.
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Над 1 тон храни без произход откриха в магазин и дом в Димитровград
Над 1 тон храни без произход откриха в магазин и дом в Димитровград
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Намериха изгубения "Оскар" на руския режисьор Павел Таланкин
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Омбудсманът предупреждава за измами с употребявани автомобили от...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Гръцките власти иззеха около 500 кг канабис от български шофьор на...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Минусови температури и сняг на прохода Шипка (СНИМКИ)
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
