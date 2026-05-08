Пламен Абровски прие поста министър на земеделието и храните

На официална церемония в Министерството на земеделието и храните новоизбраният министър Пламен Абровски официално встъпи в длъжност, приемайки поста от служебния министър Иван Христанов, съобщи ато ведомството.

В рамките на събитието Иван Христанов приветства министър Абровски, като отбеляза, че той не се нуждае от представяне, тъй като е добре познат на служителите в системата и има дългогодишен професионален опит.

"За мен е огромна чест и привилегия да приветствам новия министър на земеделието и храните в тази институция", заяви Христанов.

От своя страна, министър Пламен Абровски изрази благодарност към служебния екип за положените усилия и за подготвения подробен доклад за дейността на министерството до момента. Той благодари и на служителите на МЗХ за топлото посрещане, като подчерта значението на приемствеността в работата на администрацията.