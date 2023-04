Почистването на Сена за Олимпийските игри върви по план

Почистването на Сена, както и строежът на допълнителни съоръжения около реката вървят по план, похвалиха се от организационния комитет на Олимпийските игри в Париж догодина.

Домакините ще използват реката както за спортни, така и за тържествени цели.

Французите се опитват да съживят Сена, около бреговете на която ще се проведе невиждана до момента церемония по откриването на Игрите догодина. Очаква се шествие с дължина от шест километра по Сена, а спортистите и делегациите да дефилират на борда на 160 лодки.

Самата река ще приюти състезанията по триатлон и плувен маратон, което налага сериозното ѝ почистване и затопляне. От кметството в Париж твърдят, че качеството на водата вече се подобрява, а животинските видове няма да пострадат, гарантират властите.

Изгражда се конструкция с големината на 20 олимпийски басейна, където да отива мръсната вода.

Мостът "Александър III" също ще участва в Игрите, макар и задочно, служейки за импровизиран старт на атлетите в различни дисциплини. Препратки за към миналото и определенията към Сена за най-романтична река на света не липсват.

