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Повишение на Дунав се отчита в половината български участък

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
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При Русе е отчетен спад със 7 см

застой нивото река дунав отчетен последните часа
Снимка: БТА
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Нивото на река Дунав се повиши в близо половината част от българския участък отчетоха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Повишение на нивото на река Дунав в почти половината български участък бе отчетено през изминалото денонощие. Най-голямо е при Лом с 9 см. При Видин повишението е със 7 см, при Ново село с 6 см, при Оряхово с 4 см, а при Никопол с 2 см. Застой е отчетен при водомерен пост Свищов.

При Русе е регистрирано понижение със 7 см, а при Силистра с 1 см.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма плавателни съдове които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на корабите за целия участък на реката.

#половин български участък #леко повишение #ниво на Дунав

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