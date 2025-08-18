БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Пожар на сметището в Шишманци, четири екипа огнеборци овладяват огъня

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:32 мин.
Запази

Разпространението на пожара е ограничено на площ от около 700–800 кв. м

Снимка: РД ПБЗН - Пловдив
Слушай новината

Пожар на сметището в с. Шишманци. На място работят четири екипа огнеборци, които овладяват огъня. Сигналът е получен в 5:30 сутринта.

Замерваща станция на Сектор "Специализирани оперативни дейности"-Пловдив следи качеството на въздуха в близките населени места. Разпространението на пожара е ограничено на площ от около 700–800 кв. м, уточниха по пожарната. Паралелно с гасенето, горящият терен се запръстява с помощта на булдозери.

Снимка: РД ПБЗН - Пловдив

#пожар на сметището #пожар #Пловдив

Водещи новини

Среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
Среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Слав Монов: Няма нарушения при изпита на Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек Слав Монов: Няма нарушения при изпита на Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Пожар на сметището в Шишманци, четири екипа огнеборци овладяват огъня Пожар на сметището в Шишманци, четири екипа огнеборци овладяват огъня
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След огнения ад в Българово: Започва описване на щетите След огнения ад в Българово: Започва описване на щетите
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Нова седмица - чакано захлаждане
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Ремонт ограничава движението между София и Перник през Владая
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Нови арести и ранени полицаи по време на протестите в Сърбия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Рилската света обител почита 1079 години от успението на св. Йоан...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ