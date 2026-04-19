ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента...
Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Андрей Гюров: Свободните хора и техният глас са по-силни...
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е...
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Първи резултати от екзитпол - формацията на Румен Радев с голяма преднина, шест партии влизат в парламента

ПП-ДБ: Предстоят тежки дни и разрушаване на модела Пеевски-Борисов

ПП-ДБ: Предстоят тежки дни и разрушаване на модела Пеевски-Борисов
Предстоят тежки дни и приключване и разрушаване на модела Пеевски-Борисов. Това заяви на брифинг след приключване на изборния ден Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

Ивайло Мирчев: "На база на предварителните резултати моделът Пеевски - Борисов няма да има 80 гласа в следващото НС. Това означава възможност за смяна на ВСС и на главния прокурор.
Той благодари на служебното правителство и на МВР за усилията да бъдат проведени честни избори

Асен Василев: "Спортментско е да се поздрави победителят г-н Румен Радев и ние го поздравяваме за изборната му победа. Все още битката за честността на вота не е приключила. Знаем, че има изгонен международен наблюдател от Благоевградско, село Краище, директно от секцията. Върви видеонаблюдението. Когато тази битка приключи и са ясни резултатите ще можем да коментираме повече. Най-важното нещо според мен, което трябва да се каже, е, че българските граждани излязоха, гласуваха и оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото, това, което протестът си беше поставил като цел, оттук нататък ни чака изключително много работа с всички законопроекта и с избора на нов ВСС и нов главен прокурор в следващия парламент."

Атанас Атанасов: "Благодаря на българските граждани за високата избирателна активност. Коалицията ПП-ДБ ще бъде гарант за европейския път на България."

