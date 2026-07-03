ПП призова за цялата истина за пътуванията на Пеевски и Десислава Атанасова

В декларация от ПП, представена от Велислав Величков, призоваха за цялата истина за пътуванията на Пеевски и Десислава Атанасова. Във вчерашния ден при изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев бяха разкрити скандални факти, свързани с извънпарламентарната дейност на народния представител Делян Славчев Пеевски, която той нарича „личен живот“. Става въпрос вече не за скъпата дългогодишна охрана, обградила и покрила с тайни служебния и личен живот на депутата Пеевски, чрез която придоби статут на най- охраняваната и скандална личност в държавата, вече иде реч за държавността или по- точно за тотално завладяната държава, подчинена на един човек, най- известен с присъствието си в списъка „Магнитски“.

Бяха изнесени скандални данни за броя и стойността на пътуванията по света с луксозни полети и частни чартъри, които не са плащани от заплатите и неизвестните му доходи, а са прикрити подаръци от хазартни босове, адвокатски дружества и видни бизнесмени. 227 полета, от които 181 чартърни или средно по 30 полета годишно, като в повечето случаи дестинациите са Турция и Дубай, където вероятно живее и майката на детето му. Депутатът Пеевски е летял с 81 различни лица, като сред тях има също доста интересни имена. Най- скандалното обаче е фактът, че някои от полетите са в компанията на конституционен съдия, като поне за един от тези полети това е потвърдено с данните на ГДБОП и изходящите регистри, посочва Велислав Величков.

Господин Пеевски отказа да отговори на конкретните въпроси дали е допустимо да лети до чужди страни и очевидно не в качеството му на народен представител и заяви, че това е неговият личен живот и той не дължи отговори за него. Личният живот обаче не може да изключи въпросите за служебните качества на лицата, които придружават един народен представител в задграничните му скъпи пътувания и в каква йерархична връзка се намират, както и докъде стигат границите на необявените им лични отношения, се посочва в декларацията. Особено силно това важи за лица от списъка „Магнитски“, които се намират там именно поради данни за корупционни дейности или търговия с влияние. Този въпрос е още по – важен и тежък, когато става въпрос за лични отношения с конституционен съдия, избран в обществено неприемлива процедура и възприет в цялото общество като политически избор по инициатива на ГЕРБ и ДПС, изтъква Величков.

Конституционният съд контролира законодателството и решенията на Народното събрание за тяхното съответствие с Конституцията и лични отношения при и след избора на един конституционен съдия с лидера на парламентарни групи са морално неприемливи и потенциално опасни за държавността! Но разкриват идеално схемата за търговия с влияние и завладяване на държавността, провеждана систематично и нагло в правова държава от ЕС през последните 15-на години и достигнала своя връх със скандалите „8-те джуджета“ и СС клуба на убития Мартин Божанов с прякор Нотариуса в съдебната система.

Според ПП Десислава Атанасова, не обявила пътуванията си с влиятелен депутат през 2024 г. и не е декларирала личните си отношения с него /по твърдения на самия Пеевски/ не може да бъде повече конституционен съдия, защото самото й присъствие в институцията, която пази скрижалите на държавността и олицетворява правовата държава, уронва престижа и на КС, и на държавността!

Делян Пеевски дължи обяснения, но не пред НС, а пред компетентните органи по разследването и избирателно действащата СГП, където потъват безвестно тайните на Прехода. А дали ще заработи в интерес на държавата, а не на избрани олигарси тази прокуратура зависи и от нас, които сме в тази зала, за да представляваме интересите на всички български граждани, а не само на летящите шейхове, искащи държава с голямо Д., се казва още в декларацията на ПП.