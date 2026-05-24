24 МАЙ – ПРАЗНИКЪТ НА БУКВИТЕ

Празничното шествие в Бургас за 24 май (СНИМКИ)

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
празничното шествие бургас снимки
Снимка: БНТ
Над 10 500 деца, ученици, студенти, духовници, културни и читалищни дейци шестваха празнично на 24 май по централните пешеходни улици „Александровска“ и „Богориди“ в чест на светите братя Кирил и Методий и тяхното дело.

Малко преди да потегли шествието, Архимандрит Стефан отслужи благословия и молитва по повод празника и всички участници и зрители.

Веднага след това икона и портрет с ликовете на светите братя Кирил и Методий и надписа „Върви народе, възродени“ поведоха 24-майския парад. След тях седмокласници от ОУ „Пейо К. Яворов“ носиха буквите от глаголицата, а единадесетокласници от ПГМКР „Св. Никола“ шестваха с тези от кирилицата.

В общоградското отбелязване на 24 май участват общо 34 детски градини, 45 училища, представители на всички университети и академични филиали в Бургас, духовенство, чуждестранни студенти, обучаващи се в Бургас, читалища и културни центрове.

Гвардейските състави на ПГЕЕ „Константин Фотинов“ и на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, духови и мажоретни ученически състави допринесоха за още по-доброто настроение на всички участници, родители и гости на града.

Празничното шествие достигана в Морската градина, където учениците на всяко училище поднесоха цветя на паметниците от Алеята на възрожденците.

снимки: Давид Сукнаров, БНТ

