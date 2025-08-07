Преди задължителното обозначаване на цените в евро и лева - готови ли са търговците?

Днес е последният ден, в който търговците трябва да подготвят етикетите на своите стоки и услуги с посочване на цените както в лева, така и в евро. От утре цените трябва да бъдат изписани с еднакъв по големина и стил шрифт, като няма задължение коя валута да бъде водеща – левът или еврото. Ден преди крайния срок търговците масово сменят етикетите. Ускорено върви и пренастройването на касовите апарати, макар че за тях има отсрочка до 8 октомври.

Ваня Димитрова работи в кафене в центъра на София. Въпреки че всички цени вече са двойното обозначени, тя е скептична относно плавното преминаване към единната валута.

Ваня Димитрова - продавач: "Малко трудно ще влезем от лева в евро, така мисля. Касовият апарат е настроен, да, в евро и в лева."

Преетикирането в магазина за сувенири на Пламенка Краева в Русе е приключило, но е отнело много време и нерви.

Пламенка Краева - търговец: "За преетикирането ни отне почти месец. Имаме голям асортимент, но цифрите са еднакво големи в лева и евро, за да не се заблуждават клиентите. Не сме закръгляли цените както някои други колеги си позволиха, за да не ощетяваме клиентите. Притесняваме се за времето като влезе тази валута, все пак е нещо ново за нас."

Йорданка Захариева е имала сходни проблеми, заради огромния асортимент от артикули в магазина за парфюмерия и козметика.

Йорданка Захариева - търговец: "Повече от месец ни отне преетикирането на 30 000 заглавия. Сблъскваме се и с други неясноти, не е ясно фактурите от кога и как ще бъдат в евро. 8:43 Освен това клиентите адски много се объркват."

Милена Кънчева е земеделски производител и търговец. Цените ѝ са с двойно обозначение, но клиентите още не са свикнали.

Милена Минчева - земеделски производител и търговец: "Клиентите се объркват, макар че задължително си слагам и лева първоначално. Но инстинктивно като погледне клиентът и се залепя на ниската цена. След като обясним, тогава вече забелязва двойните цени."

Общинските пазари в Русе са готови с двойното обозначаване.

Кунчо Кунчев - управител на "Общински пазари" – Русе: "Готови са търговците, по всички търговски маси наистина има двойните цени - в евро и в лева. Друг е въпросът вече с настройките на касови апарати и така нататък. Там имаме наистина и ние като общинската фирма, която стопанисва пазарите в града, имаме наистина проблеми, защото малко трудно вървят нещата."

Има известни изключения от задължителното двойно етикиране, като при книгите, учебниците и помагалата, които ще трябва да въведат изписването от новата година.

От утре бензиностанциите също обозначават цените на горивата в лева и в евро. С едно изключение - на колонките тя ще бъде само в лева.

снимки: БГНЕС

От "Активни потребители" са в готовност да съдействат на всеки гражданин, констатирал нередност в цените.

адвокат Антоан Атанасов - "Активни потребители": "Трябва потребителите, когато видят, че някой търговец е поставил много малък символ, не обозначава с двете цени да сигнализира КЗП. Т.е. потребителите имат сила тук когато те упражнят своите права и подават сигнали срещу такива търговци, които не обозначават двойно своите цени."

До 8 октомври е въведен гратисен период, в който контролните органи ще правят проверки, но няма да глобяват.