Предсрочни избори в Сърбия: Сблъсък между управляващите и студентите

Сърбите гласуват на предсрочни парламентарни избори, след като президентът Александър Вучич разпусна парламента и се оттегли от президентския пост.



Вучич, който се стреми да се завърне във властта като министър-председател е подложен на нарастващ натиск, след почти две години студентски протести. Близо 6,5 милиона души имат право на глас, 18 са листите, почти 2500 – кандидатите.

Гласуването започва в 7 ч., местно време и ще продължи до 20 ч. До затварянето на секциите е в сила предизборно мълчание.

Висшата прокуратура призова всички участници в изборния процес да се въздържат от предварителни оценки на резултатите, докато не излязат окончателните данни. Рекорден е броят на чуждестранните избиратели.