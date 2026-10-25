Преминахме към астрономическото часово време тази сутрин

В 04.00 ч. тази сутрин преминахме към астрономическото часово време и преместваме стрелките на часовника с час назад.

При температурите не се очаква особена промяна - сутринта ще са между 5° и 10° сутринта, в София – около 7°. Дневните ще се понижат и ще са между 15° и 20°, в София – около 16°. През деня ще бъде слънчево, с по-значителни увеличения на облачността в Югозападна България, но дори и там ще е почти без валежи. В Западна България ще бъде почти тихо, в Източна – със слаб югоизточен вятър.

По Черноморието видимостта ще е намалена до около обяд, но през деня и там ще е слънчево, със слаб югоизточен вятър. Температурите ще са около 16°-17°, вълнението на морето ще отслабне. Слънчево ще е и в планините. Ще духа слаб и умерен вятър, предимно от юг. Само на изолирани места в масивите в Югозападна България слабо ще превали дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 7°.

В близките дни вятърът ще е северозападен, ще се усили. Ще застудява. Повече облаци се очакват в Западна България, но валежи ще има само на отделни места за сега. Във вторник и в сряда облачността често ще намалява до слънчево време, като във вторник до около обяд все още на отделни места в Източна България не е изключено да превалява. По долините на реките и в котловините в Западна България сутрин ще бъде все така мъгливо. В сряда сутринта ще е между 1° и 6° предимно, а след обяд - от 11° до 16°. В четвъртък вятърът пак ще се усили, облачността бързо ще се увеличи, очакват се следобедни превалявания.