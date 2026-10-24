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Масови протести във Франция: 410 000 излязоха на улицата, сблъсъци с полицията в Париж

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Снимка: БНТ
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Водещата международна тема – стотици хиляди демонстранти излязоха по улиците във Франция и днес.

Правителството официално обяви, че демонстрациите са приключили. Над 1000 души са арестувани. Въпреки това и към момента от време на време се чуват сирени, а полицейското присъствие в района остава засилено. Това е една от емблематичните точки в Париж, превърнала се миналата събота в арена на сериозни сблъсъци. Във Франция са разположени допълнително 10 000 полицаи, за да се предотврати повторение на събитията от миналата събота.

Същевременно има сериозни разминавания между данните на правителството и тези на синдикатите за броя на участниците в протестите. Според синдикалните организации демонстрантите са два пъти повече – около 800 000 души в цялата страна, от които 250 000 само в Париж. Към момента обстановката в Париж е спокойна. Утре сутрин ще стане ясно дали и какви са щетите след протестите. Утре във Франция ще се проведат и президентски избори, както и избори за вицепрезидент.

410 000 протестираха в над 100 населени места. В Париж започна мирно шествие на над 100 000 демонстранти срещу скъпия живот. Напрежението обаче ескалира въпреки засилените мерки за сигурност. В столицата 500 маскирани младежи замеряха полицаите с камъни. Органите на реда отвърнаха със сълзотворен газ. Сблъсъци имаше и в Марсилия и Лион. В Орлеан хиляди излязоха на протест срещу крайнодясната партия на Марин льо Пен, която провежда конгрес в града. Льо Пен е фаворит в сондажите за президентските избори през април.

Луи, протестиращ: „Цялото това полицейско насилие е плашещо. Но всъщност, трябва да се справим и да се надигнем. Защото ако позволим на този натиск, на това насилие да ни уплаши, това просто ще убие движението. Точно това се опитва да постигне правителството.“

Вижте още в прякото включване на Виолета Русенова

#сблъсъци и насилие #водни оръдия #масови протести #Париж

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