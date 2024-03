Президентът Румен Радев осъжда терористичното нападение край Москва

Президентът Румен Радев изказа съболезнования на семействата на загиналите при атаката в Красногорск. В профила си в социалната мрежа "Екс" държавният глава написа, че осъжда атаката, при която загинаха повече от 90 души и много бяха ранени.

"България винаги е осъждала всички форми на тероризъм и нападения срещу невинни граждани, където и когато и да са се случвали", написа Радев.

I deeply deplore the terrible attack in Krasnogorsk,leaving more than 60 dead and many wounded. has always condemned all forms of terrorism and assaults against innocent civilians wherever and whenever these happen. Solidarity for the bereaved families and to the people.