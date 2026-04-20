При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Хасково

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Хасково.

"Прогресивна България" – 49,75%

ГЕРБ-СДС – 17,07%

ДПС – 11,54%

ПП-ДБ – 5,62%

"Възраждане" – 3,07%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 2,42%

"Величие" – 2,41%

МЕЧ – 2,12%

"БСП – Обединена левица" – 1,93%

"Сияние" – 1,4%

"Има такъв народ" – 0,54%