При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Пловдив-област

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Пловдив-област.

"Прогресивна България" – 54,39%

ГЕРБ-СДС – 11,74%

ПП-ДБ – 7,51%

"Възраждане" – 4,03%

"БСП – Обединена левица" – 3,84%

МЕЧ – 3,56%

"Величие" – 3,52%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 2,85%

ДПС – 2,53%

"Сияние" – 2,45%

"Има такъв народ" – 0,7%