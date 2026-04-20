При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Пловдив-област
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Пловдив-област.
"Прогресивна България" – 54,39%
ГЕРБ-СДС – 11,74%
ПП-ДБ – 7,51%
"Възраждане" – 4,03%
"БСП – Обединена левица" – 3,84%
МЕЧ – 3,56%
"Величие" – 3,52%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 2,85%
ДПС – 2,53%
"Сияние" – 2,45%
"Има такъв народ" – 0,7%