Първо редовно заседание на кабинета "Радев": Правителството назначвава нови областни управители

Правителството се събира на първо редовно заседание в МС. Предвидено е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място - назначени нови.



Очаква се да стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства НСТС и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнес и синдикати. В дневния ред е заложена и точка за освобождаване на заместник-председател на ДАНС.

Кабинетът ще промени устройствения правилник за работата на МС и неговата администрация, за да се отразят актуалната структура на правителството, броят вицепремиери, министри и министерства.