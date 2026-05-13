На първо четене: Депутатите гласуват мерките срещу високите цени

Очаква се днес депутатите да гласуват на първо четене в зала мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата.



Вчера предложенията бяха приети след 4 часа дебати в бюджетната комисия. Така на първо четене бяха одобрени промени в Законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Измененията предвиждат въвеждане на понятието "съвместно господстващо положение", дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така създаване на централен регистър за проследимост на доставките.

От „Прогресивна България“ предлагат също по-висок размер на глобите от КЗП и да се удължи Закона за еврото с 1 година. Предложенията бяха подкрепени от регулаторите и част от опозицията. А синдикатите и бизнесът настояват мерките да бъдат обсъдени от тристранния съвет.