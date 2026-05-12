Устно възражение за термина „северномакедонски", използван от българския външен министър, е било отправено към посланика ни в Скопие

Устно възражение за термина „северномакедонски“, използван от българския външен министър, е било отправено към посланика ни в Скопие
Поланикът на България в Северна Македония Желязко Радуков е бил повикан в Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие, където му е било отправено устно възражение относно използването на термина „северномакедонски“ от министъра на външните работи на България Велислава Петрова, пишат медиите в Северна Македония.

„На срещата му беше отправено устно възражение относно неуместното обръщение от министъра на външните работи на Република България Велислава Петрова, която в изявлението си вчера по време на Съвета на външните министри на Европейския съюз използва неуместно и неправилно прилагателно, производно от името на нашата страна, използвайки израза „северномакедонски партньори“, цитират медиите позиция на Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие.

„Имахме хубава първа среща, България има ясно изградена позиция, която от 2022 г. не е двустранен въпрос, а въпрос на дискусия между ЕС и държава кандидат. И днес тази позиция беше препотвърдена. Радвам се, че по тази позиция има много широк политически консенсус в България”, заяви вчера в Брюксел Велислава Петрова, уточнявайки, че това е казала и „на северномакедонските си партньори” и изрази очакване Скопие да предприеме действия, които да покажат, че има политическа готовност да върви по своя европейски път напред.

Във вечерните часове, в своя Фейсбук профил министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски написа, че двамата не са имали официална двустранна среща, а „кратък разговор в кулоарите на събитие, в присъствието на няколко колеги”.

„Същевременно бих искал да напомня, че използването на термина „северномакедонец“ по отношение на македонския народ е неточно и неуместно. Македонците са си македонци. Това не е въпрос на политика, а на елементарно уважение към идентичността и достойнството на един народ”, написа Муцунски.



