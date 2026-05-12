България подкрепя многонационална мисия за гарантиране свободата на корабоплаването в Ормузкия проток

България подкрепя съвместната инициатива на Обединеното кралство и Франция, насочена към подкрепа на сигурността на международното корабоплаване и защитата на свободата на навигацията в региона на Ормузкия проток, в съответствие с международното право и разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS). Това съобщиха от Министерството на отбраната (МО).

Инициативата бе обсъдена по време на видеоконферентна среща на министрите на отбраната, проведена в продължение на среща на държавни лидери през април, посветена на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток. Тогава беше постигнато политическо съгласие за провеждането на многонационална отбранителна мисия. В разговорите се включиха представители на над 40 държави членки на ЕС, НАТО и партньорски държави, а участие от страна на Министерството на отбраната взе бригаден генерал Любомир Монов, директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“.

България заявява политическа подкрепа за осъществяването на планираната многонационална мисия, която цели да подпомага безопасността на гражданското и търговското корабоплаване, включително чрез дейности по морска сигурност и разминиране, посочват от министерството. Страната ни подкрепя усилията на международната общност за деескалация на напрежението и насърчаване на стабилността в региона с цел гарантиране на глобалната икономическа и енергийна сигурност, като дипломатическите средства и политическият диалог остават водещ приоритет.

От МО отбелязват, че участващите държави ще поддържат координация и прозрачна комуникация с всички заинтересовани страни, а дейностите на мисията ще се осъществяват единствено при наличие на необходимите условия и в пълно съответствие с международното право и националните законодателства.

Великобритания и Франция днес бяха домакини на многостранна телеконферентна среща на министрите на отбраната, посветена на военните планове за възстановяване на търговското движение през Ормузкия проток.

Онлайн срещата е продължение на двудневна среща в Лондон през април, на която военни представители обсъдиха практическите аспекти на евентуална многонационална мисия, водена от Обединеното кралство и Франция, за защита на корабоплаването през Ормузкия проток. Вчера обаче френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс, заяви в отговор на иранското предупреждение, че Франция е готова да подпомогне международна мисия, но „никога не сме предвиждали военна операция за отваряне на Ормуз“.