БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000...
Чете се за: 02:52 мин.
Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена...
Чете се за: 02:25 мин.
Светът е "Евровизия"!
Чете се за: 01:45 мин.
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като...
Чете се за: 00:42 мин.
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

България подкрепя многонационална мисия за гарантиране свободата на корабоплаването в Ормузкия проток

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Запази
разхлабва иранската блокада ормузкия проток
Слушай новината

България подкрепя съвместната инициатива на Обединеното кралство и Франция, насочена към подкрепа на сигурността на международното корабоплаване и защитата на свободата на навигацията в региона на Ормузкия проток, в съответствие с международното право и разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS). Това съобщиха от Министерството на отбраната (МО).

Инициативата бе обсъдена по време на видеоконферентна среща на министрите на отбраната, проведена в продължение на среща на държавни лидери през април, посветена на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток. Тогава беше постигнато политическо съгласие за провеждането на многонационална отбранителна мисия. В разговорите се включиха представители на над 40 държави членки на ЕС, НАТО и партньорски държави, а участие от страна на Министерството на отбраната взе бригаден генерал Любомир Монов, директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“.

България заявява политическа подкрепа за осъществяването на планираната многонационална мисия, която цели да подпомага безопасността на гражданското и търговското корабоплаване, включително чрез дейности по морска сигурност и разминиране, посочват от министерството. Страната ни подкрепя усилията на международната общност за деескалация на напрежението и насърчаване на стабилността в региона с цел гарантиране на глобалната икономическа и енергийна сигурност, като дипломатическите средства и политическият диалог остават водещ приоритет.

От МО отбелязват, че участващите държави ще поддържат координация и прозрачна комуникация с всички заинтересовани страни, а дейностите на мисията ще се осъществяват единствено при наличие на необходимите условия и в пълно съответствие с международното право и националните законодателства.

Великобритания и Франция днес бяха домакини на многостранна телеконферентна среща на министрите на отбраната, посветена на военните планове за възстановяване на търговското движение през Ормузкия проток.

Онлайн срещата е продължение на двудневна среща в Лондон през април, на която военни представители обсъдиха практическите аспекти на евентуална многонационална мисия, водена от Обединеното кралство и Франция, за защита на корабоплаването през Ормузкия проток. Вчера обаче френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс, заяви в отговор на иранското предупреждение, че Франция е готова да подпомогне международна мисия, но „никога не сме предвиждали военна операция за отваряне на Ормуз“.

#ормузки проток #корабоплаване #България

Водещи новини

В "Референдум": Близо 60% от българите смятат, че държавата не може да овладее ръста на цените
В "Референдум": Близо 60% от българите смятат, че...
Чете се за: 10:30 мин.
Общество
Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена реколта, повредени къщи, коли и училища Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена реколта, повредени къщи, коли и училища
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
"Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински сестри у нас "Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински сестри у нас
Чете се за: 02:52 мин.
Общество
Археологическите разкопки на Хераклия Синтика започнаха отново Археологическите разкопки на Хераклия Синтика започнаха отново
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Мерки срещу спекулата: Бюджетната комисия в НС обсъди промените за...
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Тежката катастрофа край София: Шофьорите с десетки нарушения на...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Музика и политика: Напрежение и бойкоти преди 70-ото издание на...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Затяга ли се обрачът около Зеленски? Андрий Ермак официално е...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ