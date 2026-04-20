При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Разград

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Разград.

"Прогресивна България" – 38,61%

ДПС – 19,19%

ПП-ДБ – 13,57%

ГЕРБ-СДС – 11,16%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 5,24%

"БСП – Обединена левица" – 2,56%

"Възраждане" – 2,44%

"Величие" – 2,29%

МЕЧ – 1,51%

"Сияние" – 1,18%

"Има такъв народ" – 0,55%