При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Разград
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Разград.
"Прогресивна България" – 38,61%
ДПС – 19,19%
ПП-ДБ – 13,57%
ГЕРБ-СДС – 11,16%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 5,24%
"БСП – Обединена левица" – 2,56%
"Възраждане" – 2,44%
"Величие" – 2,29%
МЕЧ – 1,51%
"Сияние" – 1,18%
"Има такъв народ" – 0,55%