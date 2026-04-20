При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Силистра
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Силистра.
"Прогресивна България" – 44,21%
ДПС – 17,26%
ГЕРБ-СДС – 13,18%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 6%
ПП-ДБ – 5,08%
"Величие" – 3,15%
"Възраждане" – 3%
"БСП – Обединена левица" – 2,24%
МЕЧ – 1,78%
"Сияние" – 1,36%
"Има такъв народ" – 0,58%