При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Силистра

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Силистра.

"Прогресивна България" – 44,21%

ДПС – 17,26%

ГЕРБ-СДС – 13,18%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 6%

ПП-ДБ – 5,08%

"Величие" – 3,15%

"Възраждане" – 3%

"БСП – Обединена левица" – 2,24%

МЕЧ – 1,78%

"Сияние" – 1,36%

"Има такъв народ" – 0,58%