При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Сливен
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Сливен.
"Прогресивна България" – 51,99%
ГЕРБ-СДС – 15,63%
ПП-ДБ – 7,33%
"Възраждане" – 4,28%
ДПС – 3,61%
"Величие" – 3,44%
"БСП – Обединена левица" – 3,32%
МЕЧ – 3,28%
"Сияние" – 2,17%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,98%
"Има такъв народ" – 0,66%