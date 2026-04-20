При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Сливен

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Сливен.

"Прогресивна България" – 51,99%

ГЕРБ-СДС – 15,63%

ПП-ДБ – 7,33%

"Възраждане" – 4,28%

ДПС – 3,61%

"Величие" – 3,44%

"БСП – Обединена левица" – 3,32%

МЕЧ – 3,28%

"Сияние" – 2,17%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,98%

"Има такъв народ" – 0,66%