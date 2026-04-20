При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в София 25 МИР

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в София 25 МИР.

"Прогресивна България" – 41,98%

ПП-ДБ – 17,7%

ГЕРБ-СДС – 14,13%

"Възраждане" – 5,16%

"Сияние" – 4,64%

МЕЧ – 4,12%

"БСП – Обединена левица" – 2,89%

"Величие" – 2,41%

ДПС – 0,99%

"Има такъв народ" – 0,72%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,25%