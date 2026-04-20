При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в София 25 МИР
11712
Чете се за: 00:27 мин.
Слушай новината
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в София 25 МИР.
"Прогресивна България" – 41,98%
ПП-ДБ – 17,7%
ГЕРБ-СДС – 14,13%
"Възраждане" – 5,16%
"Сияние" – 4,64%
МЕЧ – 4,12%
"БСП – Обединена левица" – 2,89%
"Величие" – 2,41%
ДПС – 0,99%
"Има такъв народ" – 0,72%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,25%