При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в София област
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в София област.
"Прогресивна България" – 49,14%
ГЕРБ-СДС – 17,01%
ПП-ДБ – 7,63%
ДПС – 5,23%
"Възраждане" – 4,12%
МЕЧ – 3,8%
"БСП – Обединена левица" – 3,6%
"Сияние" – 2,81%
"Величие" – 2,18%
"Има такъв народ" – 0,6%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,32%