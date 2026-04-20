При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в София област

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в София област.

"Прогресивна България" – 49,14%



ГЕРБ-СДС – 17,01%



ПП-ДБ – 7,63%

ДПС – 5,23%



"Възраждане" – 4,12%



МЕЧ – 3,8%



"БСП – Обединена левица" – 3,6%



"Сияние" – 2,81%

"Величие" – 2,18%

"Има такъв народ" – 0,6%



"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,32%