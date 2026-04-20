При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Стара Загора

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Стара Загора.

"Прогресивна България" – 49,4%

ГЕРБ-СДС – 13,06%

ПП-ДБ – 7,89%

ДПС – 6,63%

"Възраждане" – 4,85%

МЕЧ – 3,8%

"Величие" – 3,56%

"БСП – Обединена левица" – 3,29%

"Сияние" – 2,84%

"Има такъв народ" – 1%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,45%