При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Стара Загора
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Стара Загора.
"Прогресивна България" – 49,4%
ГЕРБ-СДС – 13,06%
ПП-ДБ – 7,89%
ДПС – 6,63%
"Възраждане" – 4,85%
МЕЧ – 3,8%
"Величие" – 3,56%
"БСП – Обединена левица" – 3,29%
"Сияние" – 2,84%
"Има такъв народ" – 1%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,45%