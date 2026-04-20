При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Ямбол
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Ямбол.
"Прогресивна България" – 54,95%
ГЕРБ-СДС – 9,7%
ПП-ДБ – 6,12%
"БСП – Обединена левица" – 6,08%
ДПС – 4,76%
"Възраждане" – 4,53%
"Величие" – 3,48%
МЕЧ – 3,32%
"Сияние" – 2,28%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,86%
"Има такъв народ" – 0,79%