При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Ямбол

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Ямбол.

"Прогресивна България" – 54,95%



ГЕРБ-СДС – 9,7%



ПП-ДБ – 6,12%



"БСП – Обединена левица" – 6,08%

ДПС – 4,76%

"Възраждане" – 4,53%

"Величие" – 3,48%

МЕЧ – 3,32%



"Сияние" – 2,28%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,86%

"Има такъв народ" – 0,79%