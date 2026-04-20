При 96,41% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ

Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.

При обработени 96,41% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии резултатите са:

"Прогресивна България" – 44,73%

ГЕРБ-СДС – 13,42%

ПП-ДБ – 12,87%

ДПС – 6,67%

"Възраждане" – 4,31%

МЕЧ – 3,25%

"Величие" – 3,12%

"Сияние" – 2,93%

"БСП – Обединена левица" – 2,98%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,45%

"Има такъв народ" – 0,74%





