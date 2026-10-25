Приключи изборният ден в област Благоевград

19,62% е избирателната активност в Благоевградска област към 20.00 часа.

Най-ниска е тя в Якоруда - 7,59%. Само 7,65% от имащите право на глас в Белица са отишли до урните.

Най много гласували - 41%, са в община Симитли. 18% са гласувалите в община Благоевград.

В областта 63 021 от избирателите са упражнили правото си на вот днес.

От Областната дирекция на МВР в Благоевград съобщиха, че изборният ден в областта е приключил в спокойна обстановка. Няма данни за възникнали сериозни инциденти.

Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите от изборите до РИК.

За да могат гражданите да упражнят избирателните си права, от 19 октомври до днес включително, от звената „Български документи за самоличност“ при МВР - Благоевград са издадени общо 30 удостоверения (за изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок лични карти). Само през днешния ден техния брой е 10.