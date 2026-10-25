БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат
Чете се за: 00:57 мин.
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра":...
Чете се за: 00:52 мин.
Към 20.00 ч. Само 3% разлика между Йотова-Вълчев и...
Чете се за: 00:45 мин.
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова...
Чете се за: 00:45 мин.
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%,...
Чете се за: 01:25 мин.
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК...
Чете се за: 02:02 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ * * * Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат екзитполове на "Мяра" и "Алфа Рисърч" * * * БНТ със специална програма за президентските избори до края на вечерта
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Приключи изборният ден в област Благоевград

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Запази
Приключи изборният ден в област Благоевград
Слушай новината

19,62% е избирателната активност в Благоевградска област към 20.00 часа.
Най-ниска е тя в Якоруда - 7,59%. Само 7,65% от имащите право на глас в Белица са отишли до урните.

Най много гласували - 41%, са в община Симитли. 18% са гласувалите в община Благоевград.

В областта 63 021 от избирателите са упражнили правото си на вот днес.

От Областната дирекция на МВР в Благоевград съобщиха, че изборният ден в областта е приключил в спокойна обстановка. Няма данни за възникнали сериозни инциденти.
Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите от изборите до РИК.

За да могат гражданите да упражнят избирателните си права, от 19 октомври до днес включително, от звената „Български документи за самоличност“ при МВР - Благоевград са издадени общо 30 удостоверения (за изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок лични карти). Само през днешния ден техния брой е 10.

#Благоевград #изборен ден #избори за президент

Водещи новини

Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат
Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Оспорвана битка за "Дондуков" 2, Йотова - 35%, Гюров - 31,9% Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Оспорвана битка за "Дондуков" 2, Йотова - 35%, Гюров - 31,9%
Чете се за: 00:52 мин.
Политика
Паралелно преброяване на 100%, "Алфа рисърч": Балотаж между Йотова (34,6%) и Гюров (32,7%) Паралелно преброяване на 100%, "Алфа рисърч": Балотаж между Йотова (34,6%) и Гюров (32,7%)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
МВР: Изборите преминаха спокойно, 17 000 служители охраняваха секциите МВР: Изборите преминаха спокойно, 17 000 служители охраняваха секциите
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
3D мапинг превръща сградата на БНТ в екран в изборната нощ
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
НА ЖИВО: "Нощта на избора" - в очакване на резултатите от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Сърбия гласува за парламент, дълги опашки се извиха пред...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Убийството на Слави Бинев не може да се сравнява с други убийства,...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ