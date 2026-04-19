Приключи изборният ден в област Велико Търново

Приключи изборният ден във Великотърновска област, съобщиха от Районната избирателна комисия във Велико Търново.

Към 16.00 часа правото си на глас са упражнили 73 763 избиратели от общо 199 441 имащи право на вот.

Няма сериозни сигнали за нарушение на изборното законодателство. В общо осем секции в 4-ти Многомандатен избирателен район – Велико Търново беше преустановено машинното гласуване с решения на Районната избирателна комисия.

В Районната избирателна комисия във Велико Търново започнаха да пристигат първите протоколи от подвижните избирателни комисии. Пред сградата на Областната администрация е създадена организация за приемане на протоколите и тяхното обработване. Общи 12 екипа ще приемат изборните книжа за да се оптимизира процеса.