ИЗВЪНРЕДНО
Паралелно преброяване на 83%, "Мяра" - формацията на Румен Радев с голяма преднина, пет партии влизат в парламента, ПП-ДБ изпреварили ГЕРБ-СДС, БСП е под бариерата от 4%
Приключи изборният ден в област Враца

Приключи изборният ден в област Враца
Изборният ден в област Враца приключи при избирателна активност от 52,87%. Общо 77 484 граждани упражниха правото си на глас от 146 560 имащи това право, съобщиха от областната администрация.

Най-висока избирателна активност е отчетена в община Бяла Слатина – 59%, следвана от Роман – 57% и Хайредин – 56%. Високи нива на участие в изборите са регистрирани и в Мездра – 56%, Борован – 54% и Козлодуй – 53%. По-ниска, но над 51 на сто, остава активността в община Враца – 50,52%, както и в Криводол – 51% и Мизия – 53%, докато най-ниска е в Оряхово – 48%.

Изборният процес в областта протече спокойно, без съществени нарушения и при добра организация. Всички 328 секционни избирателни комисии приключиха работа нормално, отчетоха още от областната администрация.

#избори 2026 #Враца

