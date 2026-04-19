Приключи изборният ден в област Враца

Изборният ден в област Враца приключи при избирателна активност от 52,87%. Общо 77 484 граждани упражниха правото си на глас от 146 560 имащи това право, съобщиха от областната администрация.

Най-висока избирателна активност е отчетена в община Бяла Слатина – 59%, следвана от Роман – 57% и Хайредин – 56%. Високи нива на участие в изборите са регистрирани и в Мездра – 56%, Борован – 54% и Козлодуй – 53%. По-ниска, но над 51 на сто, остава активността в община Враца – 50,52%, както и в Криводол – 51% и Мизия – 53%, докато най-ниска е в Оряхово – 48%.

Изборният процес в областта протече спокойно, без съществени нарушения и при добра организация. Всички 328 секционни избирателни комисии приключиха работа нормално, отчетоха още от областната администрация.