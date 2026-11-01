Приключи изборният ден в Пловдив

Изборният ден в Пловдив е преминал без нарушения, съобщи председателят на 16 РИК Пловдив град Ивайло Василев. В секциите с машинен вот устройствата са работили без проблеми.

Предаването на изборните материали от секционните избирателни комисии също преминава без проблем. Вече са обработени над една четвърт от протоколите на СИК. Първите секционни комисии са пристигнали в 16 РИК малко след 20.00 часа, като това са били подвижните секции и тези от болници и местата за лишаване от свобода.

Прогнозите на председателя на 16 районна избирателна комисия са, че до един часа след полунощ ще успеят да обработят изборните книжа на всички 488 СИК за Пловдив град.