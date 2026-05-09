Примирието в Близкия изток: САЩ очакват отговора на Иран за край на войната

Съединените щати все още очакват отговора на Иран на предложението на Вашингтон за край на войната. Меморандумът от 14 точки предлага удължаване на примирието в Залива с цел провеждане на преговори за окончателно уреждане на конфликта.

В същото време анализ на американското разузнаване заключава, че Техеран може да издържи на морска блокада в продължение на месеци.

Според източници на Си Ен Ен иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей участва в разработването на стратегията за преговори с Америка, въпреки получените рани. Хаменей обаче не взема решения, твърдят източниците.