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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

Проф. Матанов: Самуил е Шекспиров герой, примесен между трагизъм и романтизъм

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Проф. Христо Матанов и Любчо Нешков коментираха в "Денят започва с Георги Любенов" историческия ден по посрещане на тленните останки на цар Самуил.

Да кажем, че Самуил е умрял на 6 октомври. Така, че кръгла годишнина наистина се задава. Каква е ролята? Ние нямаме друг владетел да е погребан така. При Самуил няма съмнения. Вероятно предстоят ДНК експертизи, които ще потвърдят автентичността на тези останки. Пренасянето на останките е символичен акт. Това каза проф. Христо Матанов.

Това за България има огромно значение, заяви той. Това означава "звучен шамар за нашите колеги от Северна Македония", допълни той.

Цар Самуил е Шекспиров герой по няколко причини, смята проф. Матанов.

Шекспиров герой, примесен между трагизъм и романтизъм. Това е Самуил. Българите имат по принцип трагично отношения за тяхната история. Романтизмът се проявява в много неща. Първо в двете дъщери на Самуил.

Едно по едно си отидоха митологиите, категоричен беше той.

Любчо Нешков посочи, че фокусът в Македония е един и същи от 1919 година, а именно отношенията към България е едно и също и случващото се днес "затваря един кръг от двустранните ни взаимоотношения".

Случващото се днес трябва да бъде разглеждано и от един различен аспект - какво ние ще направим оттук нататък за двустранните ни взаимоотношения. Това е големият въпрос.

Целия разговор вижте във видеото

#проф. Матанов #България посреща цар Самуил #Любчо Нешков

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