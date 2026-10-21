Разширяват музея на "Бийтълс" в Ливърпул на пространство от над 9200 кв. м

Родното място на „Бийтълс“ е на път да приюти още по-голяма част от наследството на „великолепната четворка“, съобщава АП.

Apple Corps Ltd. („Епъл корпс“) – компанията, управляваща наследството и бизнес интересите на „Бийтълс“ - обяви планове за нова мащабна забележителност. Според нейните създатели тя ще осигури на града туристическа атракция, посветена на прочутите му музиканти, способна да съперничи на имението „Грейсланд“ на Елвис Пресли и увеселителния парк „Доливуд“ на Доли Партън, допълва агенцията.

От Apple Corps Ltd. съобщиха, че през 2028 г. в сърцето на Ливърпул ще отвори врати разширена версия на легендарния музей The Beatles Story. Откриването е планирано непосредствено след премиерата на четирите игрални филма на режисьора Сам Мендес, посветени на Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар. Очаква се филмовият квартет да отприщи нова вълна от световен интерес към групата, която преобрази лицето на рокендрола.

Планът предвижда Apple Corps да поеме управлението на The Beatles Story и да премести музея от настоящия му дом в доковете на Ливърпул на мястото на бившия пазар St. John’s Market - пространство с площ от 9290 квадратни метра, разположено точно срещу главната железопътна гара в града Lime Street.

От Apple Corps заявиха, че новото пространство ще използва „завладяващи технологии, оригинални артефакти и грандиозни възстановени декори“, за да преведе посетителите през целия път на музикантите – от детството на членовете на бандата в следвоенен Ливърпул, през трудните им години в баровете на Хамбург (Германия), до избухването на бийтълманията и световната слава.

Декори и реквизит от филмите на Мендес ще пресъздадат версии на ливърпулския клуб Cavern Club, където групата прави първите си стъпки, прочутите студиа Abbey Road в Лондон, както и стадион Shea Stadium – мястото на тяхното легендарно изпълнение от 1965 г.

Намиращата се в близост кула St Johns Beacon – 122-метрова бивша радиокула, ще бъде преобразена в туристическа забележителност, вдъхновена от песента и анимационния филм на групата Yellow Submarine („Жълтата подводница“), предлагайки панорамни гледки към града.

От Apple Corps съобщиха, че част от приходите от билети ще подпомогнат благотворителна организация, създадена с цел да подкрепя нови артисти в Ливърпул.

Двамата живи членове на „Бийтълс“ приветстваха този проект. Пол Маккартни каза, че успехът на групата „нямаше как да се случи без Ливърпул и нямам търпение хората да се потопят в нашата история и да споделят това изживяване“. Ринго Стар допълни, че „Ливърпул беше и все още е градът на музиката“.

От Apple Corps вече обявиха, че в края на 2027 г. ще отвори врати още едно специално пространство за феновете. То ще се намира в бившата централа на бандата в Лондон на емблематичния адрес Savile Row №3, чийто покрив се превърна в сцена за последното им публично изпълнение на живо през 1969 година.

Сам Мендес режисира четири биографични филми, в които участват Харис Дикинсън като Джон Ленън, Джоузеф Куин като Джордж Харисън, Пол Мескал като Пол Маккартни и Бари Киогън като Ринго Стар. Очаква се всички филми да излязат по кината през април 2028 г.

Наследството на „Бийтълс“ превърна Ливърпул в притегателен център за културата и нощния живот. То вдъхна нов живот на местната икономика след десетилетия упадък, последвал затварянето на градските докове, отбелязва АП.

Майк Джоунс, експерт по въпросите на „Бийтълс“ от Ливърпулския университет, смята, че този „двоен тласък“ от филмите и новите забележителности ще привлече много повече почитатели на групата. „Не съм сигурен, че градът е напълно готов за това“, казва той, определяйки ситуацията едновременно като риск и като възможност. „Това, на което трябва да се противопоставим, е „диснификацията“ на Ливърпул, „диснификацията“ на „Бийтълс“. „Въпреки това, има още много неща, които хората трябва да научат за групата и нейното наследство“, добавя Джоунс. „Връзката между Ливърпул и „Бийтълс“ крие една изключително богата история за разказване. И не съм сигурен, че тази история досега е била разказана докрай.“