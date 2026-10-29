БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна...
Чете се за: 05:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Реал засенчи и Фенербахче в Евролигата (ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
Спорт
Запази

Испанците продължават да са под пара в турнира на богатите.

Слушай новината

Реал Мадрид продължава да е под пара в Евролигата. Селекцията на Педро Мартинес подчини Фенербахче с 95:76 в среща от деветия кръг, изиграна в Movistar Arena. „Белите“ демонстрираха повече аргументи, особено през второто полувреме, когато преодоляха няколко критични моменти по пътя към шестия пореден успех в турнира на богатите. Освен това испанците нанесоха второ последователно поражение на състава, воден от Шарунас Ясикевичус.

Срещу сметката на мадридчани личат шест победи и три загуби, с колкото са и турците в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. На 4 ноември (сряда) за Реал предстои още едно титанично домакинство, този път на Панатинайкос, докато Фенербахче ще приеме Баскония ден по-късно.

Размяната на кратки серии беляза откриващите минути, като трудно можеше да се говори за взимане надмощие. Уейд Болдуин и Шейн Ларкин обединиха усилия за гостите, докато Факундо Кампацо се зае със задачата да отговаря от другата страна. Постепенно Тейлън Хортън-Тъкър взе нещата в свои ръце и собственоръчно осигури крехка разлика от 2 точки в края на встъпителния период.

Домакините влязоха в познатия ритъм за начало на следващата десетка, когато Тимоте Луваву-Кабаро, Тео Маледон и Валтер Таварес се превърнаха в катализатори на светкавичен обрат и двуцифрена разлика. Хортън-Тъкър и Бракстън Кий спряха пропадането на турците, но мадридчани имаха достатъчно оръжия в офанзивен план и се оттеглиха в съблекалнята при 47:42.

По-добрите аргументи, демонстрирани в нападение, оставиха водачеството в редиците на „белите“ на старта на третата част. Проблясъците на Уил Клайбърн не спасиха „фенерите“ от трудната ситуация и „лос бланкос“ си припомниха вкуса двуцифрения превес, извоювайки си 15-точков аванс след 30 минути игрово време.

Отборът от Истанбул не бе готов да развее бялото знаме и даде заявка за нов щурм при откриването на заключителната четвърт, дело на Клайбърн и Болдуин, които редуцираха изоставането му само до 7 точки. Маледон прие това лично и отговори на предизвикателството, а впоследствие получи и подкрепа от Андрес Фелис, за да върнат изцяло спокойствието на тима от Мадрид и да сложат точка на спора.

Тео Маледон вдъхнови Реал със своите 26 точки, допълнени от 7 борби. Валтер Таварес се отчете с 14 и 5 овладени под двата ринга топки. Факундо Кампацо остави на сметката си 10 и 10 асистенции.

Уил Клайбърн блесна за Фенербахче с 21 точки, включително и с 4 успешни шута зад дъгата. Тейлън Хортън-Тъкър финишира с 16 и 5 борби.

#Евролига 2026/2027 #БК Реал Мадрид #БК Фенербахче

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.
2
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
3
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Военно-апелативният съд ще гледа мярката на гарда на НСО Мартин Владимиров
4
Военно-апелативният съд ще гледа мярката на гарда на НСО Мартин...
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край Шабла
5
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край...
„Действайте, ще ви бъде платено“: Нови свидетелски показания по случая със Соня Колтуклиева
6
„Действайте, ще ви бъде платено“: Нови свидетелски...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Баскетбол

Джейлън Брънсън поведе Ню Йорк Никс до успех като гост срещу Чикаго Булс
Джейлън Брънсън поведе Ню Йорк Никс до успех като гост срещу Чикаго Булс
Георги Кандеров: Битка до края, добра победа за нас Георги Кандеров: Битка до края, добра победа за нас
Чете се за: 00:45 мин.
Томислав Минков: Нормално е да имат спадове и висоти Томислав Минков: Нормално е да имат спадове и висоти
Чете се за: 00:55 мин.
Везенков върна усмивките в Олимпиакос (ВИДЕО) Везенков върна усмивките в Олимпиакос (ВИДЕО)
Чете се за: 04:30 мин.
Рилски спортист не издържа срещу румънци във ФИБА Къп Рилски спортист не издържа срещу румънци във ФИБА Къп
Чете се за: 02:37 мин.
Локомотив Пловдив се върна на победния коловоз във ФИБА Къп Локомотив Пловдив се върна на победния коловоз във ФИБА Къп
Чете се за: 03:32 мин.

Водещи новини

Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и Андрей Гюров за президентската институция (ОБЗОР)
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и...
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Апелативният съд в Бургас пусна под "домашен арест" кметовете на Белица и Сунгурларе Апелативният съд в Бургас пусна под "домашен арест" кметовете на Белица и Сунгурларе
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След 14 месеца зад решетките: Окръжният съд в Бургас пусна Никола Бургазлиев под "домашен арест" След 14 месеца зад решетките: Окръжният съд в Бургас пусна Никола Бургазлиев под "домашен арест"
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем самолети L-39, но до това не се стигна Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем самолети L-39, но до това не се стигна
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
След потъването на ударения кораб край Калиакра – има ли...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Тридневен траур: Испания скърби за жертвите на жп катастрофата край...
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Решаващите битки: Ключовите щати, които могат да преобърнат вота в САЩ
Чете се за: 06:40 мин.
По света
За 19-ти път раздадоха нагладите за принос в науката...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ