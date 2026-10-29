Реал засенчи и Фенербахче в Евролигата (ВИДЕО)

Реал Мадрид продължава да е под пара в Евролигата. Селекцията на Педро Мартинес подчини Фенербахче с 95:76 в среща от деветия кръг, изиграна в Movistar Arena. „Белите“ демонстрираха повече аргументи, особено през второто полувреме, когато преодоляха няколко критични моменти по пътя към шестия пореден успех в турнира на богатите. Освен това испанците нанесоха второ последователно поражение на състава, воден от Шарунас Ясикевичус.

Срещу сметката на мадридчани личат шест победи и три загуби, с колкото са и турците в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. На 4 ноември (сряда) за Реал предстои още едно титанично домакинство, този път на Панатинайкос, докато Фенербахче ще приеме Баскония ден по-късно.

6 in a row @RMBaloncesto with an important home dub! #RivalrySeries I #EveryGameMatters https://t.co/aksSzakLaW — EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2026

Размяната на кратки серии беляза откриващите минути, като трудно можеше да се говори за взимане надмощие. Уейд Болдуин и Шейн Ларкин обединиха усилия за гостите, докато Факундо Кампацо се зае със задачата да отговаря от другата страна. Постепенно Тейлън Хортън-Тъкър взе нещата в свои ръце и собственоръчно осигури крехка разлика от 2 точки в края на встъпителния период.

Magical assist from Facu Campazzo #MotorolaMagicMoment @Moto I @RMBaloncesto https://t.co/WPReuqKO8H — EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2026

Домакините влязоха в познатия ритъм за начало на следващата десетка, когато Тимоте Луваву-Кабаро, Тео Маледон и Валтер Таварес се превърнаха в катализатори на светкавичен обрат и двуцифрена разлика. Хортън-Тъкър и Бракстън Кий спряха пропадането на турците, но мадридчани имаха достатъчно оръжия в офанзивен план и се оттеглиха в съблекалнята при 47:42.

По-добрите аргументи, демонстрирани в нападение, оставиха водачеството в редиците на „белите“ на старта на третата част. Проблясъците на Уил Клайбърн не спасиха „фенерите“ от трудната ситуация и „лос бланкос“ си припомниха вкуса двуцифрения превес, извоювайки си 15-точков аванс след 30 минути игрово време.

THT Rising to detonate a dunk #MotorolaMagicMoment @Moto I @FBBasketbol https://t.co/VUNerXDaau — EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2026

Отборът от Истанбул не бе готов да развее бялото знаме и даде заявка за нов щурм при откриването на заключителната четвърт, дело на Клайбърн и Болдуин, които редуцираха изоставането му само до 7 точки. Маледон прие това лично и отговори на предизвикателството, а впоследствие получи и подкрепа от Андрес Фелис, за да върнат изцяло спокойствието на тима от Мадрид и да сложат точка на спора.

Тео Маледон вдъхнови Реал със своите 26 точки, допълнени от 7 борби. Валтер Таварес се отчете с 14 и 5 овладени под двата ринга топки. Факундо Кампацо остави на сметката си 10 и 10 асистенции.

Уил Клайбърн блесна за Фенербахче с 21 точки, включително и с 4 успешни шута зад дъгата. Тейлън Хортън-Тъкър финишира с 16 и 5 борби.