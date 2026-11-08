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Рецитал на Стеф Къри изведе Голдън Стейт до седми пореден успех в НБА

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Спорт
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Къри се отличи с 41 точки, 6 борби и 6 асистенции за успеха на своя тим.

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Победната серия на Голдън Стейт Уориърс в НБА продължава. "Воините" постигнаха седми пореден успех, след като надиграха Орландо Меджик със 126:119 у дома след продължение.

Стеф Къри блесна с 41 точки, 6 борби и 6 асистенции, като завърши с 13/19 от средна дистанция, 5/10 от тройката и не пропусна нито един от десетте си опита от наказателната линия.

Новобранецът Яксел Лендеборг приключи с 23 точки и 8 борби. Брандън Поджемски добави 15 пункта, а Дреймонд Грийн се отчете с 6 борби и цели 13 асистенции.

За Меджик Франц Вагнер завърши с 30 точки, 6 борби и 11 асистенции. По 19 пункта добавиха Тристан да Силва и Уендъл Картър-младши, а по 18 реализираха Антъни Блек и Джамал Кейн, но усилията им се оказаха недостатъчни.

Голдън Стейт е четвърти на Запад с баланс 7-3, докато Орландо заема 12-та позиция в Източната конференция с две победи и седем загуби. Отборът е в серия от четири поредни поражения.

В следващите си двубои Меджик гостуват на Сакраменто Кингс, а Уориърс приемат Шарлът Хорнетс.

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