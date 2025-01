Рекорд на Шей Гилджъс-Александър донесе победата на Оклахома над Юта

Шей Гилджъс-Александър отбеляза рекордните в кариерата си 54 точки и поведе Оклахома Сити към успех със 123:114 над Юта в среща от първенството на Националната баскетболна асоциация. Срещата мина с доста обрати, като и двата отбора имаха двуцифрена преднина в различни моменти от мача, преди Оклахома да вземе преднина в последните три минути.

Гилджъс-Александър до момента имаше личен рекорд от 45 точки в един мач, но днес премина границата със 17 успешни от 35 стрелби в мача, а също така реализира 17 от 18 наказателни удара. Също така звездата на деня взе осем борби под кошовете и пет откраднати топки, както и направи два блока.

Джейлън Уилямс, който пропусна един мач заради разтежение, добави 25 точки за Тъндър, които печелят вече 21 мача от последните си 23. С този успех тимът увеличава преднината си на върха в Западната конференция с баланс 36/7.

За Юта Джон Колинс се отчете с 22 точки и взе 12 борби, Уокър Кеслър допълни със 17 точки и 15 отскочили от таблото топки, а Кейонте Джордж остана с 15 пункта и 10 подавания, като тримата с двуцифрен актив не помогнаха да бъде избегната четвъртата загуба в последните пет мача.

В дербито на деня Хюстън Рокетс се наложи над Кливланд със 109:108, като Алперен Шенгюн наниза два наказателни удара 4.5 секунди преди края. Хюстън изоставаше седем минути преди края на срещата, но успя да преобърне развоя на събитията и да спечели.

Изглеждаше, че Кавалиърс са си осигурили предимство, когато Дарайъс Гарланд беше фаулиран при опит за 3 точки 2.8 секунди преди края. Гарланд обаче пропусна първия от двата наказателни удара, а след това Донован Мичъл пропусна опит за 3 точки при сирената за край на мача.

Фред Ван Влийт поведе Хюстън с 26 точки, докато Шенгюн (18 точки, 11 борби) и Амен Томпсън (16 точки, 16 борби) добавиха дабъл-дабъл. Гарланд реализира за Кливланд 26 точки, Мичъл добави 19, а Джарет Алън записа 17 точки и 13 отскочили топки от таблото.

Сакраменто Кингс се справи с Голдън Стейт със 123:117, като Де’Арън Фокс записа само 14 точки за победителите, но осем от тях бяха вкарани в края на срещата. ДеМар ДеРозан вкара 32 точки, а Сакраменто преодоля дефицит от 18 точки, за да победи Голдън Стейт.

В последните четири минути Кингс реализираха 10 поредни точки, за да вземат 10-ата си победа в последните си 11 мача. Тази серия им помогна и да обърнат цялостния си тренд в шампионата, като вече имат 23 победи и 20 поражения.

Домантас Сабонис отново беше стабилен под кошовете с 26 точки и 18 рибаунда за Сакраменто, докато Андрю Уигинс отвърна от тима на Голдън Стейт с 25 точки, въпреки второто им поредно поражение. Голямата звезда на тима Стеф Къри вкара едва една тройка от четири опита и приключи с 14 точки и 12 подавания.

DeRozan & Sabonis led the way for the Kings on #NBARivalsWeek as they won their 7th straight home game!



DeRozan:

32 PTS (19 in 3Q)

5 REB

2 STL

2 BLK

3 3PM



Sabonis:

26 PTS

18 REB pic.twitter.com/XRo8Xr7hS1