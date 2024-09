Рилски спортист напусна Шампионската лига с високо вдигната глава

Рилски спортист се прости с мечтата си за участие в редовния сезон в Шампионската лига. Действащите шампиони в НБЛ отстъпиха драматично пред Бенфика с 88:89 в полуфинална среща от квалификациите в Турнир 1, изиграна в "Глория Спортс Арена", Анталия.

Селекцията на Любомир Киров може да съжалява, тъй като до края на мача бе в играта за спечелване , но във финалните акорди баскетболистите на Норберто Алвеш взеха верните решения и наклониха везните в своя полза. Все пак самоковци отлични впечатления още след победата си срещу Нокия на четвъртфиналите.

За Рилски европейското участие продължава в редовния сезон на ФИБА Къп. От своя страна португалците ще срещнат победителя от шведския Ньоршопинг и швейцарския Фрибур Олимпик, за да се класират за групите на най-силния турнир, организиран от ФИБА.

Aaaand exhale!@modalidadesslb outlast @RilskiSportist to move on to the Final at the #BasketballCL Qualifiers in Antalya. pic.twitter.com/MTHb855AtY