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РИОСВ обжалва отказа за спиране на производствена линия на „Кроношпан“

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РИОСВ обжалва отказа за спиране на производствена линия на „Кроношпан“
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Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) ще обжалва пред Върховния административен съд отказа на Административния съд в Бургас да допусне повторно предварително спиране на производствена линия на „Кроношпан“ във Велико Търново.

Екоинспекцията поиска предварително изпълнение на заповедта от януари тази година, с която беше разпоредено спиране на линията за производство на плочи от дървесни частици.

Като мотиви РИОСВ посочва анализи на факторите на околната и работната среда и възможната им връзка със здравето на хората, свидетелски показания и нови сигнали от граждани за неприятни миризми. Според инспекцията и самото дружество признава, че технологичните мерки за ограничаване на емисиите и миризмите не са напълно ефективни.

Съдът обаче приема, че доказателствата не установяват категорично източника на миризмите или конкретна опасност за живота и здравето на хората. Магистратите отчитат и риска от значителни вреди за дружеството, включително загуба на работни места и затруднения при изпълнението на договори.

Определението ще бъде обжалвано в тридневен срок. През юни Върховният административен съд потвърди предходното решение, с което беше спряно предварителното изпълнение на заповедта за преустановяване на производството.

#„Кроношпан“ #Екоинспекцията #Кроношпан #ВАС #РИОСВ

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